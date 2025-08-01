الرئيس التونسي: تحملنا الكثير جراء المهاجرين غير النظاميين ونرفض أن نكون معبرا أو مستقرا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بقصر قرطاج، أننا تحملنا الكثير جراء المهاجرين غير النظاميين، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر، موضحا أن تونس ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا.

وصرح بأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل على ترابها من هو خارج عن قانونها هذا فضلا عن أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام دولي غير عادل وتونس هي أيضا من بين ضحاياه.

وأشار إلى أن تونس عاملت المهاجرين غير النظاميين معاملة إنسانية عند تفكيك العديد من المخيمات. وذكر أن من الضروري تكاتف جهود الجميع من أجل تنظيم جسور جوية للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في التراب التونسي، مع تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم وبأعضائهم.