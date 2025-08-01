" التكنولوجيا التطبيقية" تحذر من كيانات وهمية تنتحل اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

حذرت الصفحة الرسمية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر منصتها على موقع "فيسبوك"، من انتشار كيانات غير معتمدة تنتحل اسم المدارس الرسمية.

وأكدت إدارة المدارس أنها رصدت مؤخرًا تداول أسماء لمدارس تدّعي انتماءها لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية، في حين أنها لا تندرج ضمن القائمة المعتمدة والمنشورة رسميًا.

تنبيه مهم للطلاب وأولياء الأمور

وشددت وحدة مداس التكنولوجيا التطبيقية على أهمية الاعتماد فقط على ما يُنشر عبر الصفحات الرسمية الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تعد هذه الصفحات المصدر الوحيد الموثوق به للحصول على أسماء المدارس المعتمدة، وأي معلومات يتم تداولها خارج هذا الإطار لا يُعتد بها.

