بين 10% و41%.. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول

أ ف ب - واشنطن

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:48 صباحاً كتب شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس أمرًا تنفيذيا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعد الولايات المتحدة أن الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول.

وقال البيت الأبيض إن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%.
وتصدرت سوريا هذه القائمة الجديدة، إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، بينما بلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%، في خطوة ترمي إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين".

