لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة في برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان هو الخيار المثالي لك، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بتنسيق الجامعات 2025 - 2026.

يتيح هذا البرنامج للطلاب الفرصة للحصول على شهادة بكالوريوس معتمدة من خلال مزيج متميز من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في أشهر شركات المطاعم العالمية مثل أمريكانا، ماكدونالدز، برجر كينج، موري كو، وسينابون.

يعتبر البرنامج من البرامج التعليمية التبادلية المتميزة، حيث يدرس الطلاب المواد الأكاديمية في الكلية، بينما يتدربون عمليًا في الشركات الشريكة. هذا التنوع في أسلوب التعليم يضمن للطلاب اكتساب المهارات الفنية والإدارية المطلوبة في سوق العمل. كما يقدم لهم فرصة العمل أثناء الدراسة، مما يساعدهم في الحصول على خبرة عملية قيمة، بالإضافة إلى راتب شهري يتزايد مع مرور الوقت.

يتميز هذا البرنامج بجو من التفاعل المستمر بين الطلاب والأساتذة ومدربي الشركات، مما يتيح لهم تطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية، حيث يقومون بتنفيذ اختبارات عملية ونظرية تحت إشراف مشترك من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمدربين المختصين من الشركات. وبالتالي، فإن الطلاب ليسوا فقط قادرين على تطوير مهاراتهم، بل أيضًا يتلقون شهادات خبرة معترف بها من هذه الشركات العالمية.

علاوة على ذلك، يتحمل شركاء البرنامج كافة تكاليف الدراسة من كتب ومطبوعات ومواد تعليمية، مما يقلل من العبء المالي على الطلاب. ومع تزايد الرواتب خلال سنوات الدراسة، توفر الشركات فرص عمل في فروعها بمصر ودول الخليج بعد التخرج، مما يعزز فرص التوظيف ويزيد من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل الدولي.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تنفي تغيير إجابات طلاب الثانوية: التصحيح يتم دون تدخل بشري

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2025/7/30/2828113

سؤال وجواب لطلاب الثانوية عن تنسيق المرحلة الأولى

https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2025/7/31/2828286

امتحانات تمهيدية.. تعليمات هامة من "التعليم" بشأن طلاب رياض أطفال المصريين بالخارج

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2025/7/30/2827806