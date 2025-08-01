تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية رغم التوترات بين موسكو وواشنطن

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عقد اتفاق مع وكالة "ناسا" الأمريكية على تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028، في خطوة تعكس استمرار التعاون الفضائي رغم التوترات السياسية بين البلدين.

وجاء الاتفاق خلال محادثات بين مدير "روسكوزموس" دميتري باكانوف والمدير بالإنابة لـ"ناسا" شون دافي، في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ عام 2018، ناقشا فيه أيضًا خطة إخراج المحطة من المدار بحلول عام 2030.

تأسست محطة الفضاء الدولية عام 1998 بتعاون دولي بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وكانت مقررة للخدمة حتى 2024، لكن "ناسا" كانت قد اقترحت تمديد التشغيل حتى 2030.