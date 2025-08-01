ننشر حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث والأقسام بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعتمد اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية لرؤساء مباحث بعض المراكز والأقسام بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المديرية على تجديد الدماء.

وقام اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، بالإشراف على الحركة الداخلية، حيث شملت تعيين:- العميد محمد عبد الغفار رئيس لفرع البحث الجنائى بالعبور، كما تم تجديد الثقة في كلا من:- والعميد أحمد كمال رئيس لفرع البحث الجنائي ببنها والعميد محي أبو زيد رئيس لفرع البحث الخانكة، والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة.

حيث تم تجديد الثقة في كل من:- العميد شريف على كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات والعميد محمد عبد الجليل رئيس لقسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، و العقيد محمد فتحي رئيساً لقسم التحريات، والعقيد محمد السعيد مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعميد محمود علام رئيساً للإدارة العامة للمرور، والعميد علاء عطية رئيس مباحث الطرق والمنافذ، و العقيد محمد غيته رئيس قسم العمليات، و المقدم طه حسين رئيس لقسم السيارات، والمقدم محمد الشربينى لمباحث التموين، و المقدم هيثم عبد الغفار رئيس قسم الأموال العامة.

كما تم تجديد الثقة لكلا من:- المقدم أحمد قسامه رئيس مباحث المرافق، والمقدم مصطفى حجاج رئيس قسم المعلومات الجنائية، والمقدم محمد ثروت كوكيل لقسم تنفيذ الأحكام، والرائد محمود الغزالى كرئيس مباحث بقوات الأمن ببنها، والرائد محمد أسامة معاون مباحث بمركز الخانكة.

تعيين كلا من المقدم أحمد سليم رئيساً لمباحث قسم أول العبور، والمقدم وائل عابدين رئيساً لمباحث قسم قليوب، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيساً لقسم المساعدات الفنية، والرائد حسين فتحي لتأمين العبور، والرائد أحمد الشامي لقسم التموين، والرائد إسلام صادق لمرور القليوبية.

واستكملت الحركة بتجديد الثقة لكل من:- المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قها، والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم الخصوص، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور.

وورد بالحركة تجديد الثقة للمقدم محمد عماد رئيس مباحث لمركز كفر شكر، والمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب، والمقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، والمقدم محمد التهامى رئيس مباحث قسم الخانكة.

نقل النقيب محمد هاني معاون مباحث لقسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمد عبد الونيس معاون مباحث لقسم أول شبرا الخيمة، النقيب محمد صلاح معاون مباحث لمركز بنها، والنقيب أحمد عادل معاون مباحث لقسم أول شبرا الخيمة، والنقيب مصطفى الشريف معاون مباحث لقسم الخصوص، والنقيب زياد حسن معاون مباحث لقسم الخصوص، والنقيب محمد الجزار معاون مباحث لقسم الخصوص، والنقيب أيمن الشاذلي معاون مباحث لقسم أول العبور، والنقيب محمد حسين معاون مباحث لمركز طوخ، والنقيب محمد عادل معاون لمركز قليوب، والنقيب فؤاد كوش معاون مباحث لقسم ثان بنها والنقيب محمد أيمن معاون مباحث لقسم أول شبرا الخيمة.