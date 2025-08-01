اخبار العالم

دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا

ابوظبي - سيف اليزيد - بانكوك (الاتحاد) 

أعلنت تايلاند وكمبوديا أنهما تجهزان لزيارات حدودية منفصلة للدبلوماسيين الأجانب، لتفقد الأضرار الناتجة عن الاشتباكات التي استمرت قرابة الأسبوع، بينما بدا أن العنف الذي استمر بعد وقف إطلاق النار قد هدأ. 
وكان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ماليزيا حيز التنفيذ منتصف ليل يوم الاثنين الماضي، لكن تايلاند وكمبوديا تبادلتا الاتهامات بانتهاك اتفاقيات الهدنة.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية أمس: «إنها تنظم رحلة إلى الحدود للملحقين العسكريين بالبعثات الأجنبية ولوسائل الإعلام، لرؤية أثر الاشتباكات على الأرض».
كما نظمت كمبوديا زيارة حدودية للدبلوماسيين الأجانب، حضرها ممثلون من 13 دولة.

