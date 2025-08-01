رئيسة المكسيك تدلي بتصريح بشأن اتفاق تجاري مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، أن مكسيكو وواشنطن ستسعيان للتوصل إلى اتفاق "طويل الأمد" بشأن الرسوم الجمركية، بعدما مددت الولايات المتحدة رسومها الجمركية الحالية على المنتجات المكسيكية لمدة 90 يوما عقب تهديدها الدولة المجاورة بزيادة قدرها 30%.

وتحدثت شينباوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا ووصفت، على منصة "اكس"، المكالمة بأنها "جيدة جدا" لأنها تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق عبر الحوار.

تُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك، ويرتبط البلدان إلى جانب كندا باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وكتبت الرئيسة اليسارية "تجنبنا زيادة الرسوم الجمركية المقررة غدا (الجمعة)، وحصلنا على 90 يوما للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد عبر الحوار".

وأوفدت الرئيسة المكسيكية عددا من المسؤولين إلى واشنطن في الأيام الأخيرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري.

وبينما نجحت المكسيك، حتى الآن، في تجنب فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 30% على صادراتها، سيخضع قطاع السيارات لديها لرسوم جمركية بنسبة 25%.