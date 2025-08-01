اعلنت كتائب "القسام" عن ​تدمير دبابة​ "ميركافا" إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار الثلاثاء في منطقة القصاصيب شمال مدينة جباليا شمالي القطاع، ورصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: تدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية شمال جباليا ورصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.