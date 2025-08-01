دونالد ترامب: ما تفعله روسيا مثير للاشمئزاز وايران تتصرف بشكل سيء للغاية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة سلوك روسيا "المثير للاشمئزاز" تجاه أوكرانيا، واوضح إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
واردف ترامب متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا. وأمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من آب للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.
ولفت الى إن خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة مع أوتاوا.
وفيما خص إيران، اعتبر ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية
