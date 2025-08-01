الجيش: ضبط كمية كبيرة من المخدرات مُعدّة للتهريب إلى الأراضي السورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، نفّذت مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة حوش السيد علي – الهرمل، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف معبأة بأكياس بداخلها حبوب كبتاغون مُعدّة للتهريب إلى الأراضي السورية .سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".

