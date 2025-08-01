عبد المسيح: في ذكرى الـ 40 لاسـتشهاد المصلّين في كنيسة مار الياس دويلعة ما زلنا ننتظر أن يقدّم الرئيس السوري تعازيه في دار البطريركية

اشار النائب ​أديب عبد المسيح​ الى انه "في ​ذكرى الأربعين​ لاستشهاد إخوتنا المصلّين في كنيسة مار الياس دويلعة، ما زلنا ننتظر أن يقدّم السيد الرئيس السوري احمد الشرع تعازيه في دار البطريركية بدمشق، ولو شكليًا، كمؤشّر على أن هذا المصاب يطال جميع السوريين الذين يمثّلهم في موقعه".

واردف عبد المسيح في تصريح له، "أما إلى المجمع الأنطاكي، فنوجّه نداءً بفتح ملف قداسة الشهداء الأبطال: جريس، بطرس، وميلاد، في أقرب وقت ممكن، فهذا هو الردّ الكنسي الأبلغ على الجـ.ريمة ومن يقف خلفها".