الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدّلاتها القصوى، بسبب تدفّق كتل هوائيّة معتدلة من أوروبا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 24 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الدّاخل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل. وتنشط الرّياح خاصّةً شمالي البلاد، فيرتفع معها موج البحر (حدود 1,5 أمتار اعتبارًا من بعد الظّهر)، كما يتشكّل الضّباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائيّة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانًا، ورطوبة معتدلة على السّاحل؛ ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، ويتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين قليل الغيوم، مع تراجُع بدرجات الحرارة الدّنيا ممّا يجعل الأجواء لطيفة ليلًا، مع ضباب على المرتفعات، ودرجات حرارة قصوى دون معدّلاتها".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر مائج إجمالًا وارتفاع الموج من 1 إلى 1,5 أمتار؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".