سلطات سلوفينيا ستحظر استيراد الأسلحة وتصديرها وعبورها من إسرائيل وإليها

أعلنت الحكومة السلوفينيّة أنّها ستحظر كل التبادلات التجاريّة المتّصلة بالأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في ​قطاع غزة​، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في ​الاتحاد الأوروبي​.

وأوضحت في بيان، أنّ "​سلوفينيا​ هي أوّل دولة أوروبيّة تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها"، مشيرةً إلى أنّها تتّخذ إجراءاتها بصورة منفردة بمعزل عن الاتحاد الأوروبي، لأنّ التكتّل "غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة" طالبت بها. وشدّدت على أنّه "في خضمّ الحرب المدمّرة في غزة حيث يموت ناس... لأنّهم محرمون بشكل منهجي من المساعدات الإنسانيّة، من واجب كل دولة تتحلّى بالمسؤوليّة التحرّك، حتّى إذا اقتضى ذلك استباق غيرها بخطوة".

وفي أوائل تمّوز الحالي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى البلاد، معلنةً أنّه "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الدّاعية إلى تنفيذ إبادة، الّتي تشجّع عنفًا متطرّفًا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانيّة للفلسطينيّين".