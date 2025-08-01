"المؤبد" بحق إرهابي في قضية قتل طيار

ابوظبي - سيف اليزيد - حكم على الإرهابي السويدي أسامة كريم، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا من جانب تنظيم داعش الإرهابي عام 2015، في حكم "يشفي الصدور" بالنسبة لعائلة الطيار.

وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صدر عن محكمة العاصمة السويدية ستوكهولم "كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي (عسكري) ومسلح ووافق على تصويره (..) وساهم، بشكل حاسم، في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع".

والمحكمة السويدية هي الجهة الأولى التي تحاكم شخصا على خلفية جريمة القتل هذه، التي أثارت استنكارا دوليا عام 2015.

وبينما أشارت القاضية إلى أن أدلة الفيديو أظهرت أن رجلا آخر أشعل النار "ما تسبب بشكل مباشر في وفاة الطيار الأردني"، قالت إن "أفعال المدعى عليه ساهمت بشكل كبير في وفاة الضحية، ما يستدعي اعتباره مرتكبا للجريمة".

من جانبه، قال جودت الكساسبة، شقيق الطيار، إن "هذا الحكم نوعا ما جاء يشفي صدورنا (كعائلة). فهذه أشد عقوبة يمكن صدورها في أوروبا".

وأضاف "لدينا نوع من الرضى عن القرار، وباسم عائلة معاذ الكساسبة وباسم الشعب الأردني نشكر السويد وقضاءها النزيه على متابعة القضية وندعو الدول الأخرى إلى عقد محاكمات مدنية في حال التعرف على الإرهابيين الذين شاركوا في الجريمة ضد الشهيد".

وأشار إلى أن العائلة كانت "تتوقع هذا الحكم، فالمدان إرهابي لديه أحكام سابقة في باريس وبروكسل وأقدم على عمليات قتل جماعي وعمليات إرهابية ضد الإنسانية بالعموم، فهذا الحكم نوعا ما يريح العائلة".

في 24 ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.

ونُشر مقطع فيديو لعملية الإعدام في 3 فبراير 2015.