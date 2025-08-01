لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يدعو إلى تغيير النظام الحاكم في موسكو

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - في تصعيد لافت على المستويين السياسي والميداني، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضغط الدولي من أجل تغيير النظام الحاكم في روسيا، قائلًا إن بقاء القيادة الحالية في موسكو يعني استمرار زعزعة الاستقرار في أوروبا، حتى بعد توقف القتال في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مرئي بمناسبة مرور 50 عامًا على توقيع "اتفاقية هلسنكي"، وشدد على أن إنهاء الحرب "ممكن بالضغط على موسكو"، لكنه استدرك بالقول: "ما لم يسع العالم إلى تغيير النظام في روسيا، فإن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

كييف تحت القصف

تزامنت تصريحات زيلينسكي مع واحد من أعنف الهجمات الروسية التي طالت العاصمة الأوكرانية كييف، إذ أسفر قصف صاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة عن مقتل 15 شخصًا، بينهم طفل عمره 6 سنوات، وإصابة 145 آخرين، من بينهم 14 طفلًا، وفق حصيلة رسمية.

وضرب أحد الصواريخ مبنى سكنيًا مكونًا من 9 طوابق في الأحياء الغربية من كييف، ما أدى إلى دمار كبير، ودعت بلدية المدينة إلى اعتبار الجمعة يوم حداد رسمي.



السيطرة على بلدة تشاسيف يار

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة تشاسيف يار، وهي مركز عسكري مهم للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

في المقابل، نفت أوكرانيا سقوط البلدة كاملة، وقالت إن المعارك لا تزال دائرة، خصوصًا في القسم الغربي منها.

ويؤكد المراقبون أن السيطرة على تشاسيف يار تمثل مكسبًا استراتيجيًا لروسيا، قد يمهد الطريق نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما معقلان مدنيان وعسكريان كبيران في دونيتسك.