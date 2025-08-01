وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري تعزيز السلام والأمن في المنطقة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس، وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس:" ناقش الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأعرب الوزير روبيو عن شكره للوزير عبد العاطي على جهود مصر في تحقيق السلام في المنطقة.