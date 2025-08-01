اخبار العالم

ترامب يعلن تمديد الاتفاق التجاري مع المكسيك لمدة 90 يومًا

واس- واشنطن

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع رئيسة المكسيك، كلاوديا شينبوم.
ويقضي الاتفاق بتمديد الاتفاق التجاري القائم بين البلدين لمدة 90 يومًا، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لمواصلة المحادثات تمهيدًا لتوقيع اتفاق جديد.

دفع رسوم جمركية

وأوضح أن المكسيك ستستمر في دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على مادة الفنتانيل والسيارات، و50% على الصلب والألومنيوم والنحاس.
كما وافقت على الإنهاء الفوري لعدد من الحواجز التجارية غير الجمركية.
