السيسي وستارمر: التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي السبيل لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​، تناول العلاقات الثّنائيّة المتميّزة بين مصر وبريطانيا، وتم الاتفاق على مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافّة، لا سيّما الاقتصاديّة والتجاريّة والسّياحيّة والتعليميّة؛ إضافةً إلى دعم مشاريع الاستثمار المشترك".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الاتصال تناول أيضًا تطوّرات الأوضاع الإقليميّة، حيث جدّد السيسي ترحيب مصر بتصريحات ستارمر بشأن توجّه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين"، لافتًا إلى أنّه "تم التأكيد على أنّ هذه الخطوة تمثّل دفعةً إيجابيّةً نحو استعادة الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة على حدود الرّابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة. كما تم التشديد على أنّ التسوية العادلة والشّاملة للقضيّة الفلسطينيّة عبر إقامة الدّولة المستقلّة، تمثّل السّبيل الوحيد لتحقيق السّلام الدّائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر الشناوي أنّ "السيسي استعرض خلال الاتصال رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في ​قطاع غزة​، موضحًا الجهود المصريّة المبذولة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانيّة، وضمان إطلاق سراح الرّهائن والمحتجزين، فضلًا عن أهميّة بدء عمليّة إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت. كما أكّد موقف مصر الرّاسخ برفض تهجير الفلسطينيّين خارج أراضيهم".