سلطات الأردن عيّنت سفيان القضاة سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى سوريا

ذكرت قناة "المملكة" الأردنيّة، أنّ "الإرادة الملكيّة صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمّن الموافقة على تسمية السّفير سفيان القضاة، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للأردن لدى ​سوريا​".

ويشغل القضاة حاليًّا منصب النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية الأردنيّة، ومدير مديريّة العمليّات والشّؤون القنصليّة منذ الأوّل من تشرين الأوّل عام 2023.