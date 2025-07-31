دونالد ترامب أعرب عن استيائه ومعارضته قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ عن "استيائه ومعارضته قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا" بشأن الاعتراف بدولة ​فلسطين​، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت. وذكرت بان مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين دفعت الرئيس الأميركي إلى تشديد موقفه حيال هذه المسألة إلى حد ما.

وانتقد ترامب بشدة إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما كان رد فعله أقل حدة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مبادرة مماثلة.

وكان ترامب اعتبر أن قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين لا وزن له ولا يغيّر شيئا.

اما في ما يتّصل بمبادرة ستارمر الذي قال إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول إذا لم تتّخذ إسرائيل "خطوات حيوية" بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، فاكتفى ترامب بالإشارة إلى أنه "ليس من هذا المعسكر".

ووفق ليفيت، أصبح ترامب أكثر انتقادا وهو يعتبر أن مشروعا كهذا يوازي "مكافأة حماس في حين أن حماس هي العقبة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار وتحرير كل الاسرى" في قطاع غزة.