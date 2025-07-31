"سرايا القدس" نشرت فيديو لأسير إسرائيلي قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة

نشرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي، المحتجَز لدى حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل 2023، قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة قبل أيّام، جرّاء محاصرة الجيش الإسرائيلي للمنطقة الّتي يُحتجز فيها.

وأشار الأسير في رسالته الأخيرة، وقد ظهر باكيًا، إلى "أنّني روم. أبلغ من العمر 22 عامًا. تقريبًا سنتان على الأسر في غزة. كنت أحصل على الطّعام لكن اليوم لا يوجد أي طعام. من الصّباح حتّى اللّيل أعاني من وضع غير جيّد وأشعر بالدوّار والجوع، ولا أستطيع مواصلة الحياة. يجب أن تخرجوني من هنا".

وشدّد على أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحمّل مسؤوليّة مرضي ودمّي. أنا لا آكل ولا أشرب، وأرجوكم أدخلوا الطّعام لأنّني أموت من الجوع، وأخشى ألّا أخرج حيًّا من القطاع"، لافتًا إلى "أنّنا حُرمنا من الطّعام بسبب عمليّة عربات غدعون.. أيّها الجنود ما الّذي فعلته لكم".

وكان قد أعلن النّاطق العسكري باسم "​سرايا القدس​" أبو حمزة، في 22 الحالي، "فقدان الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التّأمين الآسرة للجندي الصّهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد توغّل قوّات العدو ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير، ولا نعلم مصيرهم حتّى هذه اللّحظة".