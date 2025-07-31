وزير خارجية ألمانيا أكد بان الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الخيال: إسرائيل تواجه خطر العزلة

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الحكومة الاسرائيلية الخميس الى السماح بتحسن جوهري لوضع السكان في قطاع غزة، حيث "الكارثة الإنسانية تفوق الخيال".
واوضح فاديفول لصحفيين خلال زيارة القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الاسرائيليين، بانه "في كل انحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يوميا، نساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس الى الطعام. إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب ان يتغير فورا".
ورأى إن إسرائيل معرضة لخطر العزلة، وإن ألمانيا تسعى جاهدة لمنع ذلك. وأضاف "يجب على إسرائيل دائما أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر معرض للخطر حاليا في ظل هذه الظروف. إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا".
