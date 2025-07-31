نصار بعد إقرار قانون استقلالية القضاء: محطة مفصلية وسأواصل العمل لتحقيق عدالة أكثر متانة

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، إلى أنّه "يسرّني أن أشارك الشعب اللبناني، المتقاضين والقضاة، خبر إقرار قانون ​استقلالية القضاء​، بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذا القانون من الأهداف الأساسيّة الّتي وضعتُها عند تسلّمي وزارة العدل، ويشكّل اليوم محطّةً مفصليّةً من مسار ترسيخ قضاء مستقل، يحمي حقوق المواطنين ويعزّز ثقتهم بالمؤسّسات". وتوجّه بالشّكر إلى "كل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق"، معلنًا "أنّني أجدّد التزامي بمواصلة العمل لتحقيق عدالة أكثر متانةً واستقلالًا، وتحقيق كل الأهداف الّتي وضعتها في هذا السّياق".