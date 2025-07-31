سفير فلسطين: مظاهرات تل أبيب "مؤامرة إسرائيلية" لصرف الأنظار عن جرائم غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، إن المظاهرات التي نُظمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب ما هي إلا "ترتيب ممنهج ومقصود" يستهدف الدولة المصرية.

وأكد السفير الفلسطيني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التحركات تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتساءل السفير اللوح عن سبب سماح الشرطة والحكومة الإسرائيلية بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، مشيرًا إلى أن أي تظاهرة داخل إسرائيل لا يمكن أن تتم دون تصريح مسبق.

وأوضح أن الهدف من هذه المظاهرة واضح، وهو تحويل الأنظار نحو مصر، والتقليل من حدة الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بسبب ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك التجويع والتعطيش والتدمير الممنهج.

أكد السفير الفلسطيني رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات، معربًا عن تقدير بلاده العميق للدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر بيانًا رسميًا ثمّن فيه جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض الانتهاكات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، شدد اللوح على أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري منذ عام 2018، مؤكدًا أن المسؤول عن إغلاقه من الجانب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف المعبر واحتله، مما حال دون إعادة تشغيله حتى الآن.