أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، في تصريح، تعليقًا على صدور قانون استقلال السّلطة القضائيّة، إلى أنّ "على الرّغم من كل ما قيل وما قد يُقال، يبقى إصدار هذا القانون الإنجاز الأهم للمجلس النّيابي الحالي، والعمل التشريعي الأهمّ الّذي كان لي شرف المشاركة فيه، ومواكبة كل تفاصيله في لجنة الإدارة والعدل، ومن ثمّ في منتدى العدالة"، مؤكّدًا أنّ "العبرة الآن في التنفيذ".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص عن صدور قانون استقلالية القضاء: الإنجاز الأهم للمجلس الحالي والعبرة الآن في التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.