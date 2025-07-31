باسيل: لدي خوف من عودة السين سين وطلبت من الموفد السعودي في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب جبران باسيل الى ان لديه خوف من عودة "السين سين" ومرحلة تلزيم جديدة للبنان الى سوريا، موضحا بانه طلب من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا. وأردف "أنا خائف على كل اللبنانيين ممّا يحصل في سوريا وليس فقط على المسيحيين، وشاهدنا الاحتقان في لبنان بعد أحداث السويداء".

ولفت باسيل في حديث لـ "mtv"، الى انه "في العام 2014 احتلت داعش جزءاً من لبنان وقتلت وذبحت عددا من عناصر الجيش اللبناني، ونخشى من تكرار هذا السيناريو عند الحدود". واوضح بانه علينا طمأنة حزب الله بأننا جميعاً في موقع حمايته وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش. وتابع "الاتفاق بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" أتى من بعد التحالف الرباعي".

وذكر بان "اسماء وزراء القوات في الحكومة الحالية فرضوا عليهم فرضاً، ونحن لم نقبل ان نكون في هذه الشروط ومن ضمنها في الحكومة، ونحن اعطينا فترة 6 اشهر سماح للحكومة قبل الكلام في المعارضة، ونحن نراهم اليوم كيف يتقاسمون الجبنة في التعيينات ونحن أقصينا أنفسنا عن الحكومة لأنه لم نكن لنقبل بما قبل به الآخرون و"نحن ما منمشي بالصف".

واعتبر باسيل بان كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم موزون، والمشكلة هي في الالتزامات والوعود التي أعطيت في السابق، وكلنا نعلم كيف جاء هذا العهد لتنفيذ أجندة معينة. وراى بانه ليس لدى رئيس الجمهورية خيارات في ملف حزب الله وسلاحه لكن القصة ليست هنا بل في أي وعود قد تكون أُعطيت، والحكم في مجمله معروف كيف نشأ ففي ظرف أسبوعين حصل التصويت، وعندما يصل المسؤول إلى الواقع يسأل: هل أريد حرباً داخلية في البلد؟.

وراى رئيس التيار الوطني الحر بان هناك عملية شراء للوقت انتهت، ومنذ اليوم الأول كان يجب ان يحصل حوار جدي مع حزب الله، ورئيس الجمهورية ليس مسؤولاً عن ذلك لوحده، مؤكدا بان إضعاف حزب الله لم يقم به أي فريق من الداخل.

واردف "عندما زرت الرئيس في بعبدا تحدثت عن المطالب اللبنانية، إذ يجب حل ملف النازحين السوريين في شكل فوري وعلى المدى الأبعد ملف اللاجئين الفلسطينيين، واليوم ذكرَ الرئيس موضوع النازحين السوريين وهذا يدل عن وعي لمفهوم الدولة.