الخارجية السورية: بوتين أكد التزام روسيا بدعم سوريا بإعادة الإعمار ورفض أي محاولات لتقسيمها

أعلنت إدارة الإعلام في ​وزارة الخارجية السورية​، أنّ "اللّقاء التاريخي بين الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ ووزير الخارجيّة السّوريّة ​أسعد الشيباني​ في موسكو، أكّد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السّياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السّيادة السّوريّة ودعم وحدة الأراضي السّوريّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بوتين شدّد على رفض ​روسيا​ القاطع لأي تدخّلات إسرائيليّة أو محاولات لتقسيم ​سوريا​، وأكّد التزام موسكو بدعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار"، لافتةً إلى أنّ "الشّيباني أكد التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا، على أسس جديدة تراعي مصالح الشّعب السّوري وتفتح آفاق شراكة متوازنة".

وأوضحت إدارة الإعلام أنّ "سوريا شدّدت خلال اللّقاء، على التزامها بحماية جميع أبنائها بمختلف مكوّناتهم، وعلى ضرورة معالجة إرث النّظام السّابق، سياسيًّا وبنيويًّا، بما يخدم مستقبل سوريا" مركّزةً على أنّ "اللّقاء يمثّل مؤشّرًا سياسيًّا قويًّا على بدء مسار إعادة العلاقات السّوريّة الرّوسيّة، بما يعزّز التوازن الإقليمي ويخدم تمكين الدّولة السّوريّة".

وشدّدت على أنّ "سوريا تحذّر من التدخّلات الإسرائيليّة الّتي تدفع البلاد نحو الفوضى، وتؤكّد أنّ أبوابها مفتوحة لكل من يحترم سيادتها ووحدتها ويحافظ على أمنها واستقرارها".