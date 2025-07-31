أعربت وزارة الخارجية ​السعودية​، عن "ترحيب السعودية بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في شهر أيلول المقبل". وأكدت في بيان، أن "هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام"، مجددةً دعوتها لجميع الشركاء حول العالم بـ"اتخاذ خطوات مماثلة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، للوصول إلى السلام العادل والشامل".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: نرحب بإعلان حكومة البرتغال بدئها بالإجراءات تمهيدًا لاعترافها بالدولة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.