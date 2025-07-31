بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين للجنائية الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قرّرت النيابة العامة البلجيكية، الاربعاء 30 يوليو / تموز 2025 ، إحالة ملفي جنديين إسرائيليين تم توقيفهما والتحقيق معهما في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناء على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في غزة .

وقالت النيابة في بيان، الأربعاء، إن مؤسسة "هند رجب" ومقرها بروكسل، تقدمت بشكوتين ضد جنديين إسرائيليين قدما إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان "تومورولاند"، يومي 18 و19 تموز/ يوليو الجاري.

وأضافت أن النيابة وبعد دراسة الشكوى، قررت إحالة ملف الجنديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار التزامات بلجيكا الدولية، ومن أجل ضمان سير العدالة بشكل صحيح.

وكانت مؤسسة "هند رجب"، قد أعلنت في بيان بتاريخ 21 يوليو، أن الشرطة البلجيكية أوقفت جنديين إسرائيليين وحققت معهما على خلفية شكاوى بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية توقيف 2 من مواطنيها في بلجيكا، والتحقيق معهما، دون أن تذكر أسباب ذلك.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر : وكالات