البرتغال تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو الخميس أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر.وجاء في بيان له أن البرتغال "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل".وأضاف أن القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة" مع الشركاء، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار "التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية" من قبل إسرائيل.وجاء الإعلان فيما قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الأمم المتحدة، الثلاثاء إن "أسوأ سيناريو للمجاعة... يحدث في غزة".ستنضم البرتغال بذلك إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على أمل إحداث زخم جماعي في هذا الاتجاه.وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء "لقد اتبعت الحكومة مسارا حذرا ومدروسا للغاية، بالتشاور دائما مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين".واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة "آر تي بي" التلفزيونية العامة أنه "قرار مدروس بعناية".