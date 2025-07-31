اليابان ترفع جميع التحذيرات على سواحلها تحسبًا لحدوث "تسونامي"

تحذيرات عالمية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، جميع التحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" في جزء كبير من ساحلها على المحيط الهادئ بعد الزلزال القوي الذي وقع في "كامتشاتكا" قبالة الشرق الأقصى الروسي يوم أمس الأربعاء.وكانت الوكالة قد خفضت أمس مستوى تحذيراتها من وقوع موجات "تسونامي" في جزء كبير من البلاد، لكنها كانت قد أبقته في المناطق الشمالية.يُذكر أن دولًا عدة من بينها الفلبين، وإندونيسيا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة، وجزر هاواي، وأجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، كانت قد أعلنت تحذيرات من حدوث موجات "تسونامي" على جزء من سواحلها البحرية.ودعت السكان لإخلاء هذه المناطق بسبب تبعات زلزال كامتشاتكا، الذي بلغت قوته (8.8) درجات على مقياس ريختر، ليكون أقوى زلزال عرفته المنطقة منذ عام 1952.