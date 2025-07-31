شقير بحث مع دكاش بتفعيل سبل التعاون والتنسيق بين الأمن العام وجامعة القديس يوسف

استقبل المدير العام للأمن العام اللّواء ​حسن شقير​ في مكتبه، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب ​سليم دكاش​، في زيارةٍ تم خلالها بحث تفعيل سُبل التعاون والتنسيق بين المديريّة العامّة للأمن العام وجامعة القديس يوسف.

