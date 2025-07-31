وزير الخارجية الألماني: يجب بدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

شدّد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على ضرورة بدء "عملية الاعتراف بدولة فلسطينية الآن"، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حلّ الدولتين باعتباره المسار الوحيد لضمان السلام والكرامة والأمن للطرفين.

وأضاف الوزير الألماني أن بلاده "ستتجه نحو ​الاعتراف بالدولة الفلسطينية​ في المرحلة النهائية من مفاوضات حلّ الدولتين"، مشددًا على أن ألمانيا "لن تتغاضى عن أي خطوات أحادية الجانب من أي طرف كان".

وعقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على تصريح وزير الخارجية الألماني، معتبرا أن "ألمانيا تعود إلى تأييد النازية بعد 80 عاما على المحرقة"، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجة الألماني، في وقت لاحق اليوم، إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فيما أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة.

وقد تشير هذه التصريحات إلى تحول في موقف ألمانيا، التي كانت حتى الأشهر الأخيرة تعارض الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، رغم انتقاداتها الأخيرة لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة والأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.