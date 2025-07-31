هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش يقرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة". وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، في وقت سابق من اليوم، أننا "قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو بقذائف هاون في منطقة القرارة شرق خان يونس".

