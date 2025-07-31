السلطات الفرنسية: إنقاذ 94 مهاجرا في أقل من 24 ساعة أثناء محاولتهم عبور قناة المانش

أعلنت أعلنت السلطات الفرنسية، أنه "أُنقذ 94 مهاجرا بين مساء الثلاثاء وظهر الأربعاء أثناء محاولتهم عبور قناة المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا".

وأفادت مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال (بريمار) في بيان أن "عمليات إنقاذ منفصلة عديدة جرت. فقد أُنقِذ 33 شخصا أولا على متن قارب في منتصف الليل، ثم 23 شخصا قرابة الساعة الثالثة فجرا بعد تعطل محرك القارب، ثم 36 شخصا في ساعات الصباح من بينهم مصاب بجروح طفيفة".

وأكدت المديرية أن "ركاب القوارب الثلاثة التي تم إنقاذها قبالة إقليمي الشمال وبا-دو-كاليه، رفضوا تلقي المساعدة ومضوا في طريقهم".