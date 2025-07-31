الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين

أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية​، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة الأخيرتين باتخاذ خطوات لتدويل نزاعهما مع إسرائيل".

وبحسب الخارجية، اتهمت واشنطن السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين بمواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده"، مشيرة إلى أن "العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء في المنظمة والسلطة".

وأضافت الخارجية الأميركية "من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم وفائهما بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

كما اتهمتهما بـ"دعم إجراءات داخل منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة".