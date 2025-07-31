وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في “إراقة الدماء” ويجب أن تتوقف.

وأضاف للصحافيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا “أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف”.