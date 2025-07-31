سفيرة التشيك زارت مستشفى بعلبك الحكومي ووعدت بمواصلة دعمه

استقبل مدير ​مستشفى بعلبك الحكومي​ عباس شكر، سفيرة التشيك في لبنان استر لوفروفا، يرافقها رئيسة قسم الاقتصاد والتعاون ليديا باسكوفا، ومساعدتها ماري رزق. واطّلعت السّفيرة على المشاريع والتجهيزات الطبيّة الّتي قدّمتها تشيكيا لدعم المستشفى، وتقديماته الصّحيّة والاستشفائيّة لأهالي المنطقة.

ووعدت لوفروفا بـ"تقديم المزيد من الدّعم والتجهيزات الّتي من شأنها أن تُعزّز قدرة مستشفى بعلبك الحكومي على تلبية احتياجات المرضى، وتقديم الخدمات الصّحيّة اللّائقة لهم".