جريح جراء انزلاق شاحنة وسقوطها على سيارة على طريق رأس نحاش البترونية

انزلقت شاحنة تابعة لإحدى شركات بيع المياه على طريق رأس نحاش البترونيّة، ما أدّى إلى انقلابها وسقوطها على سيّارة كانت تمرّ في المكان.
وعلى الفور، هرعت فرق الصّليب الأحمر اللّبناني إلى موقع الحادث، وقدّمت الإسعافات الأوّليّة لأحد الجرحى ميدانيًّا.
