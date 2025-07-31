​الخليج 365​ : تعرّض دورية من الجمارك لإطلاق نار من قبل مهربين في منطقة البص- صور

أفاد مراسل الخليج 365 في جنوب لبنان، بأنّ "دوريّة من ​الجمارك اللبنانية​ تعرّضت لإطلاق نار من قبل مهرّبي تبغ، عند أحد المداخل الفرعيّة لمخيم البص بمحاذاة الشّارع الرّئيسي المؤدّي إلى مدينة ​صور​، وذلك أثناء مداهمة محل لبيع التّبغ، فردّت على مصادر النّيران"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش اللبناني تدخّل وقام بقطع الطّريق حفاظًا على سلامة المارّة".

