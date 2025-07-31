الرئيس عون بحث مع كوريلا بالوضع جنوبًا وحصرية السلاح: لتعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني

استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في بيروت ليزا جونسون.

في مستهل اللقاء، قدم الجنرال كوريلا للرئيس عون التهاني بعيد الجيش، ثم جرى عرض التعاون القائم بين ​الجيش اللبناني​ والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة.

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّ "البحث تطرّق الى الوضع في الجنوب، حيث نوه الجنرال كوريلا بـ"ما حققه الجيش اللبناني حتى الان بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار ان يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها"، مشيرًا إلى أنّ "البحث تطرّق أيضاً الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا".

ولفت إلى أنّ "الرّئيس عون شدد على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرا وسيدا ومستقلا"، مبيّنًا أنّ "البحث تناول الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين".

واستقبل الرئيس عون أيضًا وزير العدل السابق هنري خوري، ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز.