تهديد غير مباشر بقنبلة الدمار الشامل.. مدفيديف لترامب: راقب لسانك!



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: في تصعيد لافت على مستوى الخطاب السياسي بين موسكو وواشنطن، ردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق دميتري مدفيديف على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب له بـ"انتهاج الحذر في تصريحاته وعدم التورط في منطقة خطرة للغاية"، مذكّراً إياه بمنظومة "اليد الميتة" النووية، إحدى أكثر أنظمة الردع الروسية إثارة للجدل.

وجاء رد مدفيديف عبر منشور على "تلغرام"، تعقيباً على تعليق ترامب الذي نشره الأخير على منصة "تروث سوشيال"، والتي وصف فيها مدفيديف بأنه "رئيس فاشل" يعيش وهم السلطة، مطالباً إيّاه بمراقبة كلماته.

مدفيديف اعتبر رد ترامب العصبي دليلاً على أن موسكو تسير على المسار الصحيح، قائلاً إن التهديدات الصادرة من رئيس الولايات المتحدة، الذي وصفه بالـ"جبار"، ما هي إلا تأكيد على صواب موقف روسيا وخياراتها الاستراتيجية. وأضاف بسخرية لاذعة أن ترامب، الذي حظر منصته داخل روسيا، يبدو منزعجاً من تصريحات لا تتجاوز الكلمات، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، حساسية أمريكية مفرطة تجاه الموقف الروسي.

وفي لهجة تهكمية حملت إشارات إلى الثقافة الشعبية الأميركية، قال مدفيديف إن على ترامب أن يتذكر أفلامه المفضلة عن "الموتى الأحياء"، في إشارة إلى تعليقه على ما وصفه ترامب باقتراب موسكو من منطقة خطرة، ليذكّره في المقابل بـ"اليد الميتة"، المنظومة الروسية الشهيرة التي تضمن إطلاق الضربات النووية الروسية حتى في حال شلل القيادة العليا بالكامل، ما يجعل من فكرة الردع قائمة حتى في أسوأ السيناريوهات.

وتُعرف "اليد الميتة" بأنها إحدى أكثر أدوات الردع الروسي تطرفاً، حيث تعمل تلقائياً على إطلاق صواريخ نووية في حال تم القضاء على القيادة العسكرية والسياسية الروسية نتيجة هجوم معادٍ، وهو ما يجعل الحديث عنها، حتى بشكل غير مباشر، رسالة استراتيجية مشفرة لا تخلو من الوزن الثقيل في لحظة عالمية مشحونة بالتصعيد والتوتر.