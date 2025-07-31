كاميرات ترصد لحظة غفوة ترامب خلال فعالية رسمية.. والجدل يشتعل! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ترامب: خلال فعالية متلفزة عقدت في البيت الأبيض تحت عنوان "جعل تكنولوجيا الصحة عظيمة مرة أخرى"، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكأنه يواجه صعوبة في البقاء متيقظًا، حيث ظهرت عليه علامات النعاس أثناء مداخلات بعض المشاركين.

وبعد إلقائه كلمة استمرت نحو عشر دقائق، جلس ترامب ليستمع إلى كلمات عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي الابن، ومدير مراكز خدمات الرعاية الطبية محمد أوز.

Trump is fighting for his life to stay awake during this roundtable event pic.twitter.com/369YDBTCa7 — Aaron Rupar (@atrupar) July 30, 2025

وعندما بدأ أوز حديثه، التقطت الكاميرات لحظات بدا فيها جفنا الرئيس يثقلان بشكل واضح، في مشهد أثار تعليقات وتساؤلات حول حالته البدنية خلال المناسبة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من عودته من عطلة طويلة في اسكتلندا، شملت لقاءات مع قادة أوروبيين وبعض الجولات في ملعب الغولف التابع له هناك. إلا أن هذا الظهور لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق أن وُجّهت لترامب اتهامات مشابهة خلال جلسات محاكمته في قضية الأموال السرية المرتبطة بعلاقته مع ستورمي دانيلز، حيث رُصد أكثر من مرة وهو يجلس في قاعة المحكمة بعينين مغمضتين أثناء الإدلاء بالشهادات.

منصات التواصل الاجتماعي التقطت هذه اللحظة على الفور، وتدفقت التعليقات الساخرة، خاصة من خصوم ترامب الذين رأوا في المشهد فرصة نادرة للرد على سنوات من سخرية الرئيس السابق من منافسيه السياسيين. ولفت كثيرون إلى المفارقة في أن ترامب الذي اعتاد وصف الرئيس جو بايدن بـ"جو النعسان"، ونعته لجمهوريين آخرين مثل جيب بوش بـ"ضعيف الطاقة"، بات هو نفسه موضع سخرية بسبب ما بدا أنه غفوة على الهواء مباشرة.

