إصابة 25 شخصاً بعد هبوط اضطراري لطائرة ركاب أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - تم نقل ما لا يقل عن 24 شخصا إلى المستشفى بعدما واجهت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز اضطرابات جوية شديدة، مما اضطرها للهبوط اضطراريا في مدينة مينيابوليس الأميركية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطائرة كانت قد أمضت أقل من ساعة من الرحلة الجوية التي كانت مدتها تسع ساعات من مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأميركية إلى العاصمة الهولندية أمستردام، عندما واجه الطيارون ظروفا صعبة، وذلك حسبما قالت الشركة في بيان.

وجاء في البيان أن الطائرة إيرباص اس أي ايه 330 نيو هبطت بسلام في مطار مينيابوليس -سانت بول الدولي.

وقالت الشركة إنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفيات المحلية. ويشار إلى أن الطائرة كانت تقل 275 راكبا وطاقماً مؤلفاً من 13 شخصا.