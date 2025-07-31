قائد الجيش التقى قائد القيادة الوسطى الأميركية وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Michael Kurilla مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي.

