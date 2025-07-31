مديرية الشؤون العقارية: تعديل برنامج العمل في أمانة السجل العقاري في عاليه لشهر آب

أعلنت ​المديرية العامة للشؤون العقارية​ في بيان، "تعديل برنامج العمل في ​أمانة السجل العقاري​ في عاليه لشهر آب 2025، ليصبح كالتالي:

- أيّام الثّلثاء والأربعاء والخميس: تسليم سندات الملكيّة الجاهزة والإفادات العقاريّة وإظهار الحدود.

- أيّام الثّلثاء والخميس: تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السّجل طيلة أيّام الأسبوع).

- المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 و21 آب 2025، باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة أدناه:

الشّعبة الأولى: القبة- الأمراء- العمروسية- بليبل- بمكين.

الشّعبة الثّانية: عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.

- المكتب العقاري الكائن في السّراي سيقوم نهار الخميس في 14 و28 آب، باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الأمراء- العمروسيّة- بليبل- بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.

- المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم أيّام الثّلثاء والأربعاء والخميس، باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهويّة)، أو وكلائهم القانونيّين (مرفق صورة عن الوكالة)".

وطلبت المديريّة من جميع المواطنين الّذين قدّموا معاملاتهم بين 2021-01-01 ولغاية 2022-11-30، "إتمام النّواقص ودفع الإيصالات قبل 2025-09-30 (المهلة الأخيرة للتمديد)، وذلك حفاظًا على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدّولار الأميركي الواحد".