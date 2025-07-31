معوض: خطاب الرئيس عون خطوة متقدمة باتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضها

اعتبر رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ​ميشال معوض​، أنّ "خطاب رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ اليوم بمناسبة عيد الجيش، يشكّل خطوةً متقدّمةً في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدّولة على كامل أراضها وحدودها، وفي تأكيد دورها الحصري في حيازة السّلاح والدّفاع عن لبنان وجميع اللّبنانيّين".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "تأكيد الرّئيس عون على جدول زمني واضح لتحقيق هذا الهدف، يُشكّل بدايةً جدّيّةً للانتقال إلى المرحلة العمليّة الّتي ينتظرها اللّبنانيّون، والّتي لطالما دعونا إليها كشرط أساسي لإنقاذ لبنان، وفكّ عزلته العربيّة والدّوليّة، وطيّ صفحة المغامرات والدّمّ والدّمار والإفقار نهائيًّا".