اعتبر رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ميشال معوض، أنّ "خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اليوم بمناسبة عيد الجيش، يشكّل خطوةً متقدّمةً في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدّولة على كامل أراضها وحدودها، وفي تأكيد دورها الحصري في حيازة السّلاح والدّفاع عن لبنان وجميع اللّبنانيّين".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "تأكيد الرّئيس عون على جدول زمني واضح لتحقيق هذا الهدف، يُشكّل بدايةً جدّيّةً للانتقال إلى المرحلة العمليّة الّتي ينتظرها اللّبنانيّون، والّتي لطالما دعونا إليها كشرط أساسي لإنقاذ لبنان، وفكّ عزلته العربيّة والدّوليّة، وطيّ صفحة المغامرات والدّمّ والدّمار والإفقار نهائيًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض: خطاب الرئيس عون خطوة متقدمة باتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.