وزير الخارجية الصيني: على الصين وأميركا احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض وتجنب المواجهة والنزاع

أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الاجتماع مع وفد من مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي-الصيني، الى أنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة احترام المصالح الأساسية والرئيسية لبعضهما البعض، وتجنب السقوط في المواجهة والنزاع".

ودعا يي، الجانبين، إلى "إقامة المزيد من قنوات التواصل والتشاور، والنظر إلى بعضهما البعض من خلال توجه موضوعي وعقلاني وبراجماتي، وتعزيز التصورات الاستراتيجية الصحيحة".

وقال إنه "مهما تغيرت الأوضاع، فقد دأبت الصين على استمرارية واستقرار سياستها تجاه الولايات المتحدة، وستتعامل مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وتطورها وفقا للمبادئ الثلاثة: الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، التعاون المربح للجانبين".

وأشار إلى "استعداد الصين لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة لتجنب سوء التقدير وضبط الخلافات واستكشاف آفاق التعاون وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية-الأميركية".

وحث على "الالتزام بمبادئ الاحترام والمساواة والمعاملة بالمثل، والامتناع عن الهيمنة الأحادية"، داعيا إلى "بذل المزيد من الجهود الكبيرة والعملية والنافعة لما فيه مصلحة البلدين والعالم".

وتابع "الصين ستوسع انفتاحها عالي المستوى، وستبني بيئة أعمال من الطراز الأول موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي".

وأضاف أن "الصين تأمل أن تواصل الشركات الأمريكية تفاؤلها تجاه الصين، وأن تستثمر فيها لتحقيق المنافع المتبادلة والنمو المشترك".

وأعرب عن "أمل الصين في أن يضطلع مجتمع الأعمال الأميركي بدوره في نقل التصورات الصحيحة عن الصين وتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين".