رئيس الوزراء البرتغالي: البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو بأن "حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول". وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل".

